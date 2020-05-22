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Нардеп назвала главную причину кризиса в украинской энергетике Кризис в энергетике начался задолго до коронавируса, считает Виктория Гриб

В Украине сегодня могут обанкротиться предприятия, работающие в области энергетики, тогда стране грозит потеря энергонезависимости.

Об этом заявила в эфире канала "Украина 24" внефракционный народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

По ее словам, кризис в энергетике начался с поправки главы комитета ВР по вопросам энергетики Андрея Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

"Кризис заключается в том, что отечественные предприятия, работающие в области энергетики, могут обанкротиться... Но кризис начался задолго до коронавируса. Он начался с того, что была принята "правка Геруса" в закон о ядерной энергетике, которая разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Нет ничего плохого в импорте из России, но только тех товаров, которых у нас нет. Если у нас на рынке есть профицит отечественной электроэнергии, то делать возможность импорта по демпинговым ценам - это делается не просто так, а чтобы попасть на рынок", - заявила Гриб.

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Как отметила нардеп, если отечественная энергетика обанкротится и не будет работать дальше, то "тогда мы будем только мечтать об энергонезависимости, потому что на следующий день после этого цена на импортную электроэнергию изменятся".

Напомним, ранее экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Украина 24" рассказал о "суперкризисе", с которым столкнулась Украина.