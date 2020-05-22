Украине нужен экономический национализм: политолог привел яркий пример

Украина не должна импортировать большое количество иностранных товаров, считает Сергей Быков

Украине нужен экономический национализм: политолог привел яркий пример

Украина для спасения экономики должна проводить политику экономического нацонализма, которая предусматривает поддержку отечественного производителя.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" политический эксперт Сергей Быков. По его словам, Украина не должна импортировать большое количество иностранных товаров, которые можно производить здесь.

"Можем воспользоваться опытом Индии. В Индии сейчас запустили большой грузовой поезд, локомотив французского производителя. Но власть запустила этого перевозчика и локомотивы только при условии, что в течение двух лет 90% комплектующих для этих локомотивов они будут производить в Индии. Сегодня Киев покупает польские трамваи PESA. Почему Киев не закупает львовские или днепровские? Днепровские трамваи сегодня курсируют Египтом, а мы покупаем польские", - отметил Быков.

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По словам эксперта, Киев мог бы закупать польские трамваи при условии, что PESA наладит их производство в Украине.

"Украинские заробитчане в Польше, которые работают на заводе PESA, пусть работают здесь и получают ту же польскую зарплату. Но они платят налоги в Украине и тратят эти деньги в Украину, стимулируют украинскую экономику", - пояснил он.

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Напомним, ранее экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24" рассказал, сколько денег теряет экономика Украины из-за карантина.

Источник Украина 24 Теги экономика Украины