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Украине нужен экономический национализм: политолог привел яркий пример Украина не должна импортировать большое количество иностранных товаров, считает Сергей Быков

Украина для спасения экономики должна проводить политику экономического нацонализма, которая предусматривает поддержку отечественного производителя.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" политический эксперт Сергей Быков. По его словам, Украина не должна импортировать большое количество иностранных товаров, которые можно производить здесь.

"Можем воспользоваться опытом Индии. В Индии сейчас запустили большой грузовой поезд, локомотив французского производителя. Но власть запустила этого перевозчика и локомотивы только при условии, что в течение двух лет 90% комплектующих для этих локомотивов они будут производить в Индии. Сегодня Киев покупает польские трамваи PESA. Почему Киев не закупает львовские или днепровские? Днепровские трамваи сегодня курсируют Египтом, а мы покупаем польские", - отметил Быков.

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По словам эксперта, Киев мог бы закупать польские трамваи при условии, что PESA наладит их производство в Украине.

"Украинские заробитчане в Польше, которые работают на заводе PESA, пусть работают здесь и получают ту же польскую зарплату. Но они платят налоги в Украине и тратят эти деньги в Украину, стимулируют украинскую экономику", - пояснил он.

Напомним, ранее экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24" рассказал, сколько денег теряет экономика Украины из-за карантина.