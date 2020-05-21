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Подорожают ли билеты на поезда - эксперт дал ответ При небольшом количестве билетов и большом количестве желающих путешествовать будет рост теневого рынка

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как после ослабления карантина, вызванного эпидемией коронавируса, будут восстанавливаться железнодорожные перевозки и про цены на билеты.

«Мы прекрасно понимаем, что пассажирские перевозки убыточны сейчас. Отрасль и ранее была убыточной, но сейчас убытки возрастут, так как значительное время пассажирского сообщения не было вообще, а расходы железная дорога в значительной степени была вынуждена нести - и по социальным платежам, и по обслуживанию инфраструктуры, и по парку, и по другим моментам», - сообщил эксперт.

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При этом, по его словам, повышение цен билетов на поезда не произойдет.

«Идти на повышение тарифов в такое непростое время, когда в Украине огромное количество людей обеднело - думаю на это ни власть, ни «Укрзализныця» не пойдут. Хотя мы прекрасно понимаем, что если есть небольшое количество билетов и большое количество людей, которые хотят путешествовать, то это, к сожалению, означает рост теневого рынка. «Укрзализныце» нужно будет четко отрабатывать элементы борьбы со спекуляцией билетами и другие меры», - заявил Вовк.

В целом, отметил он, говорить о тех объемах перевозок, которые были в докризисный период, вряд ли приходится.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "Украина 24" заявил, что Укрзализныцю" уже в этом году может настигнуть технический дефолт. В то же время Омелян считает, что "абсолютно безответственно поднимать тарифы во время кризиса".