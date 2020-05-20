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В "Слуге народа" раскритиковали реформу "Укрзализныци" Депутат считает, что профильное министерство ничего не делает

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам транспорта Александр Скичко в эфире канала "Украина 24" критически высказался о реформе "Укрзализныци".

"Думаю, говорить нужно не о тарифах, а о эффективности "Укрзализнцыи" и менеджмента в первую очередь. Приведу пример: в соответствии с законом об особенностях создания акционерного общества железнодорожного транспорта, пять лет назад АО "Укрзализнця" было наделено имуществом и корпоративными правами, была создана комиссия", - сказал нардеп.

По словам Скичко, до сих пор не произошла ликвидация Госадминистрации железнодорожного транспорта.

"В соответствии со статьей 5 закона переоформление и ликвидация Госдаминистарции железнодорожного транспорта должна была пройти в течение 2 лет, но до сих пор этого не произошло", - сказал депутат.

Также он раскритиковал деятельность Министерства инфраструктуры.

"Я спросил министра инфраструктуры (Владислава Криклия - ред.), как происходит деятельность ликвидационной комиссии, но не услышал ответа. Однако из своих источников я узнал, что деятельность не ведется, министерство на своей базе не общается с комиссией, и фактически эта реформа заблокирована", - сказал Скичко.

Изначально "Укрзализныця" существовала в форме Государственной администрации железнодорожного транспорта, в 2015 году начала свою деятельность в форме публичного акционерного общества, а в 2018 году Кабинет министров решил сменить форму собственности на частное акционерное общество в рамках реформы УЗ.

Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким образом в Украине можно удешевить тарифы на грузоперевозки, которые планирует повысить "Укрзализныця".