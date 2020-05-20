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Куда украинцы поедут летом - в Госагентстве по туризму назвали направления Глава Госагентства туризма рассказала, что Турция и Грузия уже ведут переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире канала "Украина 24" рассказала о ситуации в туристической отрасли в связи с ослаблением карантинного режима.

"Украина сегодня - целевой рынок для традиционного летнего отдыха – Грузия и Турция. Они уже ведут переговоры о возобновлении авиасообщения. В Европейском союзе в первую очередь идет речь о путешествиях внутри самого союза", - сказала Олеськив.

По ее словам, будут разрабатываться рекомендации по обсервации зарубежных туристов, приезжающих в Украину.

"Рекомендации будет разрабатывать Минздрав в соответствии с эпидемической ситуацией, которая есть у нас. Также важное решение, которое будет принято, - принимаем ли мы туристов из других стран", - сказала эксперт.

Олеськив считает, что этим летом большая часть граждан Украины будет отдыхать недалеко от дома.

"Даже сейчас люди пытаются выехать на природу недалеко от места проживания, расстояние в 100-300 км будут для многих приоритетом в этом году. Кроме того, наши традиционные курорты на Черном и Азовском морях, Карпатский регион будут популярны и уже ожидают туристов", - сказала она.

Напомним, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Алексанр Лиев в эфире канала "Украина 24" рассказал, что пандемия коронавируса изменит вид туристической отрасли.