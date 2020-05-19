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Экс-министр объяснил, как рассчитывается пенсия в Украине Андрей Рева рассказал, какие коэффициенты применяет Пенсионный Фонд для вычисления выплат

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире канала "Украина 24" объяснил формулу, по которой насчитывается пенсия в Украине.

По его словам, во время расчета размера пенсионной выплаты, в формуле стоит средняя зарплата в Украине на момент назначения пенсии.

"Далее – коэффициент заработка, он рассчитывается, начиная с 2000 года. Информация о полученной вами зарплате и выплаченные взносы в Пенсионный фонд находятся в состоянии персонифицированного учета Пенсионного фонда. Например, условно, вы получили 1000 грн в июле 2000 года, а средняя зарплата в Украине была 500 грн. Так вот, при таких условиях вам ставится коэффициент 2, и так каждый месяц, когда вы работаете, платите взносы, сравнивается ваша зарплата со средней по Украине, и выводится коэффициент по каждому месяцу уже 20 лет. Потом они суммируются и выводится средний коэффициент", - отметил экс-министр.

Третий показатель, по словам Ревы – количество лет, в течение которых человек платил взносы в Пенсионный фонд.

"Это так называемый страховой стаж, за каждый год – 1%. Для мужчин полный стаж 35 лет, то есть 35%. Чем больше показатель средней зарплаты по Украине, тем больше у вас пенсия", - добавил он.

Напомним, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк 12 мая заявил в эфире "Украина 24", что в госбюджете в ближайшие недели кончатся деньги на социальные выплаты и повышение зарплат медикам.