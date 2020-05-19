18:04, Сегодня

Запуск транспорта в Украине: эксперт сделал неприятный прогноз Эксперт рассказал, как будут меняться цены на транспорт после карантина

Как могут измениться цены на проезд в общественном транспорте из-за ограничительных правил карантина, рассказал эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире канала "Украина 24".

"Что касается муниципального транспорта — пересмотра тарифа не будет, и граждане гарантированно смогут пользоваться услугами коммунального транспорта по тарифам, которые были ранее. Относительно частных автобусных компаний — это поездки на маршрутках, – не исключаю, что если власть будет настаивать на ограничительных мерах по количеству пассажиров, которые могут одновременно находиться в транспортном средстве, некоторые перевозчики начнут шантажировать власть и пассажиров и повышать тарифы для того, чтобы получать ту норму прибыли, к которой привыкли раньше", — сказал он.

Эксперт объяснил, чем могут руководствоваться частные перевозчики, и может ли государство на это повлиять.

"Мы видим уже сейчас, что мэр Киева заявляет о том, что в транспортном средстве будет находиться всего лишь половина от паспортной вместимости. То есть если в маршрутке есть 20 посадочных мест и 20 мест для стоящих пассажиров, то она сможет перевозить только 20 пассажиров в целом. Цена на проезд в маршрутках, по сути, не регулируется, и как-то повлиять на владельцев транспортных средств возможности не будет", — сказал Кава.

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Ранее заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Александр Густелев назвал даты запуска общественного транспорта в столице.