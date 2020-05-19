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"Укрпочту" превратят в банк: в "Слуге народа" рассказали о новой реформе Ведомство сможет предоставлять ограниченные финансовые услуги в отдаленных поселках

Законопроект, который разрешает "Укрпочте" проводить банковские операции, позволит украинцам пользоваться финансовыми услугами в самых отдаленных уголках страны.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы говорим о том, что "Укрпочта" будет таким квазибанком, который сможет ограниченные финансовые услуги предоставлять людям, которые проживают в отдаленных поселках, селах, там, где отсутствуют банковские учреждения, где их невыгодно открывать. Почта будет предоставлять соответствующие услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, по выплатам пенсий и так далее", - рассказал он.

Отметим, что Верховная Рада в первом чтении 19 мая проголосовала за разрешение "Укрпочте" проводить расчетные банковские операции.

Законопроектом вводится система почтовых счетов, определяется перечень финансовых услуг, которые будет предоставлять "Укрпочта". В частности, ведомству разрешат заниматься открытием почтовых счетов, проведением расчетных банковских операций, обслуживанием платежных карт, привлечением средств физических и юридических лиц.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев рассказал в эфире "Украина 24", что даст Украине антиколомойский закон.