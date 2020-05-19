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Что ждет "Центрэнерго": депутат дала печальный прогноз Нардеп Виктория Гриб считает, что "Центрэнерго" намеренно банкротят

Компанию "Центрэнерго" специально доводят к банкротству. Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб в эфире канала "Украина 24".

"Мне кажется, что "Центрэнерго" просто готовят к банкротству, чтобы потом приватизировать его за копейки. В том и состоит большая опасность, потому что раньше это было одно из самых привлекательных для инвесторов предприятий, и можно было в бюджет получить огромные средства. Сейчас об этом речь даже не идет", — сказала она.

Депутат предупредила о вероятной печальной судьбе госпредприятия.

"Если "Центрэнерго" станет банкротом, кто ему что-то будет давать из инвесторов, международных в том числе? Мы понимаем, что его просто купят за бесценок, и после этого будут использовать в своих интересах. К сожалению, я пока не могу найти других объяснений", — сказала она.

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Кроме того, Гриб высказалась о ситуации с "Энергоатомом" — предприятие не соблюдает недавно принятый энергобаланс Украины.

"Сегодня было уже второе заседание антикризисного штаба, а завтра будут встречаться с "Энергоатомом", потому что единственный, кто сейчас нарушил энергобаланс и перевыработал энергию — это "Энергоатом", на 200 МВт. Это означает, что теплоэнергетики опять пострадали и почти на 12% не выполнили план. У меня возникло подозрение, что там нет конкретной работы по наведению порядка. Меня очень беспокоит, что если что-то случится на станциях, то будет второй Чернобыль", — сказала она.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире канала "Украина 24" объяснил, как ситуация с "Центрэнерго" отразится на простых украинцах.