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Россия воюет с Украиной не только танками - Ляшко об энергетике Политик заявил, что Кремль устроил Украине "энергетическую оккупацию"

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает импорт электроэнергии из России "энергетической оккупацией" Украины.

Такое заявление политик сделал в эфире "Украина 24", комментируя кризис в энергетике.

"Для России борьба против Украины - это не только танки на Донбассе, но и энергетическая оккупация", - отметил он.

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Ляшко заявил, что закрытие отечественных угледобывающих предприятий из-за закупок электроэнергии в России – это "настоящая диверсия против энергетиков, шахтеров и Украины".

"Когда в прошлом октябре запустили российское электричество, это было просто преступление. Я должен рассказывать, что покупать российское электричество и уголь – плохо, потому что мы можем полностью обеспечить себя и продавать на экспорт? В результате вмешательства коррупционного регулятора НКРЭКУ, которое абсолютно импотентно… Тарасюк, глава НКРЭКУ, застрелиться должен за то, что они 8 месяцев молча наблюдали, когда добивали ногами украинскую энергетику, или Герус, который сидит главой парламентского комитета по энергетике. Это их политика привела к тому, что украинская энергетика не стоит ни цента", - сказал лидер Радикальной партии.

По его словам, украинские электростанции или шахты сегодня никто не купит, а это означает, что "Украина ничего не стоит, ни один инвестор сюда не придет и не вложит деньги".

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире "Украина 24" заявил, что у украинской энергетической системы лишь 5% вероятности, что она выживет.