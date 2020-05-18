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Регулирование цены на продукты: экономист рассказал, как это будет работать Бизнесу оставят возможность повышать цены при одном условии

Государственное регулирование цен в Украине на некоторые продукты и товары первой необходимости оставляет бизнесу возможность поднимать цены на свою продукцию. Для этого предприниматели должны предоставить доказательства того, что подорожание является обоснованным.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Я не считаю государственное регулирование цен злом, в данном случае это мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Зло - это то, что фактически вредит нам. А когда мы понимаем, что существенное количество украинцев, десятки процентов, на сегодняшний день живут за чертой бедности, мы вынуждены этот шаг сделать", - отметил эксперт.

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По его словам, бизнес на сегодняшний день может поднимать цены как угодно, но если он сделает это без согласования с контролирующими органами, то может быть оштрафован.

"Бизнес может изменять цены, если он заранее предупредил об этом. В данном случае Госпродпотребслужба будет обращать внимание на такое повышение и просить документы, чтобы выяснить причину роста. И если это необоснованное повышение цен, только для того, чтобы получить большую прибыль, то Антимонопольный комитет как карательный орган будет налагать штраф", - пояснил Дорошенко.

Напомним, в Украине с 18 мая вступило в силу государственное регулирование цен на некоторые товары. Кабмин будет мониторить цены на такие продукты: мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, мясо птицы, масло сливочное, крупа гречневая и негазированная вода.

Также под регулирование попадают лекарства, применяемые при лечении коронавируса, дезинфицирующие средства, респираторы и медицинские маски.