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Вырастут ли цены после карантина — банкир дал прогноз Экономист рассказал, что может повлиять на цены после того, как откроются все магазины

Как изменятся цены на товары в Украине после карантина, спрогнозировал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".

"Цены не вырастут, я думаю, что все очень просто. Возможно, продавцам нужно покрывать убытки, но они понимают, что спрос ограничен, доходы населения в этом году упадут и платежеспособность также упадет. Нерационально это сейчас делать для импортируемых и украинских товаров", — сказал он.

Фурса пояснил, что не все, кто был без доходов во время карантина, смогут быстро вернуться к работе.

"Карантин больше всего ударил по сфере услуг. 70-80% работников снова выйдут на работу, но несколько месяцев они сидели без работы. А 20-30% работников не так быстро смогут вернуться к работе. Денег у людей будет намного меньше. Поэтому если не будет какой-то стремительной девальвации, то не будет и роста цен", — сказал он.

Ранее сообщалось, что торгово-развлекательные центры в Украине рассчитывают на выход из карантина 22 мая.