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"Абсолютное зло": эксперт раскритиковал идею власти насчет цен Экономист рассказал, к чему может привести контроль над ценами со стороны государства

Госрегулирование цен на социально значимые товары — это плохо, заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".

"Ничего хорошего в этой теме нет вообще. Государственное регулирование — это очень вредно и оно обычно приводит либо к коррупции, либо к тому, что товары, цена на которые регулируется, исчезают. Это абсолютное зло. И довольно неразумно это делать в период, когда у нас рекордно низкая инфляция за несколько лет. Так что очень хорошо, что Кабмин принял это в таком виде, что на самом деле никакого регулирования почти нет", — сказал он.

Фурса напомнил, как и зачем принимали постановление о госрегулировании цен.

"Некоторые депутаты в популистском порыве внесли это в число антикризисных мер. Правительство вынуждено было что-то сделать, и сделали вот так — чтобы фактического регулирования не было и это не вредило экономике", — отметил эксперт.

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Напомним, в понедельник, 18 мая, вступило в силу постановление Кабинета Министров о введении государственного регулирования цен на ряд социально значимых товаров и лекарств