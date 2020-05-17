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Карантин нужно продолжать – экс-министр привел экономические доводы Бывший министр экономики подсчитал, во сколько обходится карантин Украине

О том, как карантин влияет на экономику Украины, рассказал экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24".

"Если отменить карантин, сколько это будет стоить Украине? Мы теряем 54 млрд долларов – это треть ВВП. А сколько мы теряем от продолжения карантина – 53 миллиарда долларов. Получается, с экономической точки зрения отпускать карантин или не отпускать – в принципе нет так важно по экономическим расчетам, потому что цифры похожи. Экономика получит дополнительно 500 млн долларов – это, 0,3% ВВП, а человеческая жизнь важна в этическом смысле", — сказал он.

Исходя из приведенных цифр, Милованов сделал вывод, что завершать карантин пока не стоит.

"На основании этих расчетов, моя позиция: карантин нужно продолжать и жизни человеческие спасать. Но если это можно делать адаптивно, в зависимости от того, сколько людей в конкретных регионах болеют, чтобы экономика страдала меньше – это надо делать", — заявил он.

Ранее чиновники из регионов рассказали о том, чего украинцам не хватает на карантине.