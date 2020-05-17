19:07, Сегодня

В Украине ожидается невиданный всплеск покупок авто — эксперт сообщил детали Эксперт по авторынку рассказал, сколько подержанных машин купили за прошлый месяц и какие количество прогнозируется в мае

В мае в Украине будет огромный всплеск на покупку подержанных авто по сравнению с апрелем. Такой прогноз сделал гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире канала "Украина 24"

"За апрель было продано и официально зарегистрировано только три авто по всей стране. Потому что автомобильные сервисы работали на регистрацию б/у авто, принадлежащих медицинским учреждениям и дипломатическим учреждениям", — рассказал он.

По словам эксперта, новые автомобили во время карантина регистрировали без проблем.

"Дело в том, что новые автомобили можно регистрировать дистанционно из-за того, что их не должен осматривать эксперт на предмет перебивки номеров. И новых транспортных средств всего за апрель зарегистрировано 5,5 тыс. единиц. Это падение на 15%. В то же время в мае будет всплеск на покупку бывших в употреблении автомобилей, по сравнению с тремя автомобилями в апреле. Я прогнозирую, что всплеск будет в тысячу раз, а то и больше", — сказал он.

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Ранее гендиректор ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал о состоянии рынка во время карантина и о том, как изменится спрос на авто.