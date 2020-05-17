12:55, Сегодня

За украинцев поборются - эксперт назвал страны ЕС, где ждут заробитчан Работодатели в странах ЕС знают, как украинцы добросовестно относятся к своим обязанностям, как они работают

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о потребности стран ЕС в заробитчанах из Украины.

«Нам нужно понимать, что после окончания карантина во всем мире будет происходить экономический кризис, который очень серьезно затронет и Украину – и, конечно, украинцы захотят работать за рубежом. За украинцев будет идти относительная борьба по привлечению их в эти страны Италию, Польшу, Чехию. Местные работодатели знают, как украинцы добросовестно относятся к своим обязанностям, как они работают, конечно, эти страны будут создавать условия, чтобы к ним ехали новые рабочие руки», - отметил эксперт.

Читайте также: Безвиз с ЕС после карантина: эксперт рассказала, что ждет украинцев

Он рассказал, почему в этих странах есть потребность в заробитчанах.

«Проблема, почему в этих странах не привлекают к работе своих граждан, в первую очередь в том, что население там стареет, местные жители имеют возможность работать на более высоко оплачиваемой работе, потому что они знают местный язык, у них есть профессия, подтвержденная специальность. Конечно, они не согласятся работать в тех сферах, где обычно работают украинцы: сельское хозяйство, строительство, уход за пожилыми людьми. Всегда там не платили больших зарплат - и местным жителям это было неинтересно, поэтому украинцы в дальнейшем будут работать в сфере обычного физического труда», - подчеркнул Воскобойник.

Читайте также: Запад будет остро нуждаться в украинских заробитчанах — экономист

Он также озвучил цифры, сколько граждан Украины отправятся на заработки за границу.

«У нас уже сформировалась та часть населения Украины, которая участвует в трудовой миграции - это 13-16% населения страны, экономически активного в первую очередь. Это количество увеличится еще примерно на 5%, то есть будет 20-22%. Это практически каждый пятый гражданин», - сообщил эксперт.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире канала "Украина 24" рассказал, когда заробитчанам можно ожидать восстановления транспортного сообщения.