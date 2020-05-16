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В Укравтодоре анонсировали тысячи новых вакансий для украинцев В ведомстве рассказали о реализации проекта "Большая стройка"

Благодаря проекту "Большая стройка" в Украине смогли трудоустроиться 3,5 тысячи человек, за считанные месяцы эта цифра вырастет в 10 раз.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков.

"Интерес со стороны людей мы видим, компании набирают людей. Проект "Большая стройка", инициированный президентом Владимиром Зеленским, набирает обороты, сейчас мы работаем на более чем половине объектов, примерно на 2/3 объектов начались работы. Полным ходом это идет, сейчас сезон начался и количество вакансий постоянно увеличивается", - отметил Кубраков.

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По его словам, речь идет о "тысячах вакансий, тысячах трудоустроенных людей".

"Многие люди ищут работу на местах, там где объекты строительства расположены. С того момента, как начал действовать проект, мы трудоустроили около 3,5 тыс. человек. На пике сезона у нас будет 38-40 тыс. человек трудоустроено - осталось месяц-два", - подчеркнул глава Укравтодора.

Кубраков сообщил, что в прошлом году объемы строительства были почти в 5 раз меньше, и даже при таком объеме людей было трудно найти.

"Но сейчас объемы увеличились, многие возвращаются в Украину из-за коронавирус, поэтому нам это помогает", - добавил он.

Напомним, ранее глава Укравтодора Александр Кубраков рассказал в эфире "Украина 24", что ведомство может за 3-4 года привести в порядок дороги в Украине.