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Украина спасет репутацию - экономист о резонансном законе Банковский рынок поддержал принятие антиколомойского закона

"Антиколомойский закон", принятый Верховной Радой, позволит Украине спасти репутацию и избежать дефолта благодаря продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал экономист Григорий Кукуруза, комментируя закон о банковской деятельности.

"Что касается макроэкономического влияния "антиколомойского закона", то нам до конца года именно по внешнему долгу надо выплатить 5,1 млрд долларов. Где эти средства взять? Пусть 1-1,5 млрд можно привлечь еврооблигациями на внешнем рынке, еще 500-600 млн можно привлечь из банковской системы, выписать валютные ОВГЗ. Однако такого объема валюты просто в стране пока негде привлечь, чтобы обслуживать внешние обязательства", - рассказал Кукуруза.

По словам эксперта, нарушать сейчас репутацию Украины дефолтом или реструктуризациями - «не лучший выход, если есть возможность рефинансирования со стороны МВФ".

"Если говорить о банковском рынке, чрезвычайно показательно, что независимые банковские ассоциации поддерживают законопроект. Сам банковский рынок поддерживает эту инициативу. При этом важно отметить, что сам финансовый сектор на десятилетия эволюционно вырвался вперед от судебной системы. Трудно представить, как тот или иной суд может оценивать финансовое состояние банка, все финансовые операции и так далее", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель председателя совета НБУ Василий Фурман в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким образом принятый закон о банках может повлиять на курс гривни.