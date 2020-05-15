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Торговые центры готовятся к выходу из карантина: появились подробности Названы основные проблемы, с которыми столкнулся украинский бизнес

Торгово-развлекательные центры в Украине рассчитывают на выход из карантина 22 мая и ждут помощи от государства для преодоления его последствий.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал директор одного из торгово-развлекательных центров Киева Роман Емец. По его словам, внятной политики государства в отношении помощи бизнесу до сих пор нет.

"Мы руководствуемся тем, что следующий этап ослабления карантина это 22 мая. Стиснули зубы, ждем открытия", - отметил Емец.

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Директор ТРЦ не исключил, что бизнес будет серьезно оптимизировать расходы.

"В первые месяцы, когда будет восстановление, я не исключаю, что будет сокращение и уменьшение затрат. Мы это планируем, но назвать цифры сложно. Скорее, речь идет об оптимизации процессов. Мы выходим из пандемии, но как быстро сможем выйти и какие сценарии придется заложить – сложно сказать", - отметил он.

По словам Емца, бизнес сейчас находится в состоянии форс-мажора, множество коммерческих контрактов из-за карантина не были выполнены.

"Государство должно сказать четко, что делать с такими контрактами. До сих пор не было внятной политики и ответов, что делать с такими контрактами. На данный момент задержки уже начинают мультиплицировать проблемы", - заявил он.

Напомним, ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев в эфире "Украина 24" заявил, что в Украине нет настоящего карантина из-за коронавируса.