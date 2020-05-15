18:20, Сегодня

Цены на электроэнергию: названо главное отличие Украины от других стран Для промышленности должно действовать правило оптового покупателя, считает эксперт

В Украине, в отличие от большинства стран мира, тарифы на электроэнергию для населения меньше, чем для промышленности.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Население в большинстве стран платит большую цену, чем промышленность. Промышленность является большим потребителем, к ней дешевле доставить электроэнергию. Действует правило оптового покупателя, они забирают большие объемы электроэнергии", - пояснил он.

Корольчук напомнил, что сегодня тарифы для населения в Украине составляют 90 копеек до 100 киловатт и 1,68 грн более 100 киловатт.

"Надо понимать, что дешевле цена на электроэнергию может быть исключительно по прямым договорам компаний, которые производят электроэнергию и могут продавать напрямую промышленности", - отметил он.

Напомним, ранее экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех в эфире "Украина 24" заявил, что в Украине тарифы на электроэнергию для населения являются самыми низкими в Европе.