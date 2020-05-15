Скандал с "Центрэнерго": эксперт прояснил, как он отразится на простых украинцах

Как отображается на простых украинцах ситуация с "Центрэнерго", рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире канала "Украина 24".

В 2017 году "Центрэнерго" генерировало 1 млрд грн прибыли. Уже в 2009 в конце года были 1 млрд убытки, и они растут. Почему? Потому что закупается уголь, а теперь и газ по повышенной цене, а подается энергия на предприятия Коломойского дешевле рыночной. Таким образом генерируются убытки, которые становятся убытками государства. Эти деньги у нас из кармана забираются и идут в карман Коломойскому, и от этого страдаем мы, потому что эти средства могли бы использоваться, например, на финансирование медицины", — сказал он.