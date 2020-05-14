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Мы близки к компромиссу — инвестор о проблеме с зеленой энергетикой "Зеленые инвесторы" и Кабмин пришли к трем компромиссным вариантам решения конфликта

Про три варианта компромисса инвесторов в зеленую єнергетику с Кабмином рассказал генеральный директор компании "Винкрафт Україна" Карл Стурен в эфире канала "Украина 24".



"Сегодня была довольно сложная встреча (в Кабмине – ред.). По окончанию встречи мы оказались очень близко к компромиссному варианту. Предложено три варианта. Первое, если бизнес соглашается на добровольное снижение тарифов, но тогда будет определенная ответственность за недобаланс и возможность "Укрэнерго" отключить станции на свое усмотрение без компенсации. Второе, больше урежется тариф, и возможность с недобалансом и бесплатным отключением убирается. И третий вариант, еще больше урежется тариф, но тогда на несколько лет можно продлить действие зеленого тарифа", — рассказал он.

Бизнесмен рассказал, что конфликт должен скоро решиться.

"Я сейчас наконец-то вижу свет в туннеле, мы очень близко к компромиссу. В Кабмине понимают, что нужно найти выход из положения, потому что тот тупик, в котором мы сейчас находимся, убивает энергосистему. Ситуация патовая, надо быстро найти выход из положения", — сказал он.

Напомним, инвесторы вложили в строительство украинских зеленых станций более 4 млрд евро. Украина обещала им отдельный "зеленый тариф", по которому она должна была покупать всю выработанную энергию до 2030 года, однако эти закупки так и не начались из-за нехватки средств. Дипломаты восьми стран вступились за инвесторов и обратились 5 мая к правительству Украины с просьбой не менять "зеленый тариф". В частности, к правительству обратились послы Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал, чем чревата для Украины проблема с инвесторами в зеленую энергетику и как можно договориться.