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Где искать работу во время карантина — эксперт назвал две топ-отрасли Специалист в сфере трудоустройства рассказал, как государство может помочь потерявшим работу и куда можно трудоустроиться прямо сейчас

О том, как государство должно решать вопросы роста безработицы во время карантина, рассказал председатель директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос в эфире канала "Украина 24".

"Мы срочно должны вносить в законодательство понятие временной безработицы, когда государство будет компенсировать те затраты, которые может понести предприниматель ... Госбюджет может это потянуть. Во-первых, эмиссия, которая уже частично происходит, позволит это сделать. Во-вторых, надо более эффективно проанализировать те статьи бюджета, которые мы уже зафиксировали и стараемся тратить. У нас тот же бюджет на ремонт дорог позволяет расширить количество занятых. Поэтому говорить, что мы вообще финансово не можем поддержать экономику, нельзя. Второй момент, часть мероприятий ориентирована на быструю адаптацию незанятых людей к новым условиям труда", — сказал он.

Эксперт назвал две топ-отрасли, в которых лучше сейчас искать работу.

"Тем, кто потерял работу, надо искать что-то другое, что-то новое, а не ждать, что все решится само собой. Части людей надо определяться и менять свою квалификацию, свою профессию. Главные сферы сейчас: еда и розничная торговля — сегменты, которые будут функционировать в полном объеме. А вокруг этих сегментов существует и логистика, и доставка, и другие сопроводительные отрасли", — сказал он.