Перевозчики и власть договорились: названы сроки запуска автобусных рейсов
Перевозки будут открыты при соблюдении перевозчиками "определенных условий"
Участник акции перевозчиков Сергей Доротич в эфире канала "Украина 24" рассказал, какого компромисса удалось достичь перевозчикам и властям.
"По результатам вчерашней акции сегодня достигнута договоренность с Министерством инфраструктуры при участии главного санитарного врача, что все пассажирские перевозки - городские, пригородные, междугородные, межобластные и международные - будут открыты 22 мая при соблюдении определенных условий", - сказал Доротич.
Условия были согласованы во время заседания совместной рабочей группы.
"Это достижение даст возможность реанимировать автомобильные перевозки автобусным транспортом, что будет стимулом для развития экономической и предпринимательской деятельности", - сказал участник акции.
13 мая несколько сотен предпринимателей устроили акцию у здания Кабинета Министров с требованием разрешить пассажирские перевозки. Они заявляли о намерении перекрывать дороги государственного назначения, если их не услышит власть.
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Напомним, 12 мая в эфире канала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко рассказал, стоит ли запускать общественный транспорт.