19:18, Сегодня

Перевозчики и власть договорились: названы сроки запуска автобусных рейсов Перевозки будут открыты при соблюдении перевозчиками "определенных условий"

Участник акции перевозчиков Сергей Доротич в эфире канала "Украина 24" рассказал, какого компромисса удалось достичь перевозчикам и властям.

"По результатам вчерашней акции сегодня достигнута договоренность с Министерством инфраструктуры при участии главного санитарного врача, что все пассажирские перевозки - городские, пригородные, междугородные, межобластные и международные - будут открыты 22 мая при соблюдении определенных условий", - сказал Доротич.

Читай также Карантин в Киеве ослабляют: у Кличко рассказали о работе транспорта

Условия были согласованы во время заседания совместной рабочей группы.

"Это достижение даст возможность реанимировать автомобильные перевозки автобусным транспортом, что будет стимулом для развития экономической и предпринимательской деятельности", - сказал участник акции.

13 мая несколько сотен предпринимателей устроили акцию у здания Кабинета Министров с требованием разрешить пассажирские перевозки. Они заявляли о намерении перекрывать дороги государственного назначения, если их не услышит власть.

Напомним, 12 мая в эфире канала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко рассказал, стоит ли запускать общественный транспорт.