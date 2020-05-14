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Конфликт с зелеными инвесторами: эксперт назвал три последствия Экономический эксперт рассказал, чем чревата для Украины проблема с инвесторами в зеленую энергетику и как можно договориться

О последствиях одностороннего пересмотра зеленого тарифа рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире канала "Украина 24"

"Здесь есть несколько рисков. Во-первых, это иски к Украине в международных судах, потому что за инвестициями часто стоят госгарантии других государств, поэтому правительства этих стран будут подавать в суд на Украину. Второе — это подрывает доверие к Украине с точки зрения страны, в которую можно инвестировать. Если можно менять правила игры в одностороннем порядке, то такой стране доверять не стоит. Третье — учитывая то, что некоторые инвестиции были сделаны под гарантии Всемирного банка, у нас будут проблемы с международными организациями, так как они поставят вопрос, в какой мере они могут сотрудничать с Украиной", — сказал он.

Эксперт рассказал, как можно договориться с инвесторами и избежать конфликта.

"Нужно искать компромисс. Вариантом договоренности может быть снижение тарифа, но при этом должны быть увеличены сроки закупки энергии — не до 30 года, а до 35 или даже до 40 — в зависимости от того, насколько удастся снизить тариф", — сказал он.

Напомним, инвесторы вложили в строительство украинских зеленых станций более 4 млрд евро. Украина обещала им отдельный "зеленый тариф", по которому она должна была покупать всю выработанную энергию до 2030 года, однако эти закупки так и не начались. Дипломаты восьми стран вступились за инвесторов и обратились 5 мая к правительству Украины с просьбой не менять "зеленый тариф". В частности, к правительству обратились послы Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи.

Ранее об инвестициях в зеленую энергетику и споре инвесторов с правительством Украины высказался экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24".