14:44, Сегодня

Будет ли девальвация - банкир спрогнозировал ближайший курс гривни Инвестиционный банкир считает, что золотовалютные резервы придают уверенности в том, что национальная валюта твердая

Инвестиционный банкир Тарас Козак в эфире канала "Украина 24" рассказал, какого курса доллара можно ожидать в ближайшее время в связи с подписанием закона о банках и перспективой получения транша МВФ.

"Украинцы были убеждены, что как только начинается кризис, особенно мировой, гривня должна обесцениваться. Внезапно в этом году не так - в мире бушует кризис, у нас безработица, пандемия, карантин, а гривня укрепляется, почему так? Безусловно, один из таких моментов – это голосование в Верховной Раде, когда мы сделали последний шаг к сотрудничеству с МВФ, все наши обязательства фактически выполнены", - сказал Козак.

Также он рассказал о "стратегическом моменте".

"Гривня на сегодня плавающая, не фиксированный курс, к которому привыкли украинцы. Больше спрос - гривня начинает дорожать. Таким образом НБУ точечно корректирует курс, но не держит его, и это позволяет увеличить золотовалютные резервы, они на сегодня больше, чем на начало года, и это придает уверенности в том, что наша национальная валюта твердая", - сказал банкир.

Козак считает, что "Украина избежала наихудшего сценария".

"Мог бы быть курс и 30, и 40 (гривень за доллар - ред.) и выше. Если остается сценарий оптимистичный и умеренный, то варианты такие: 25-27 при оптимистичном сценарии или умеренный 27 плюс минус гривня, то есть все равно никакой большой девальвации не будет", - сказал банкир.

Напомним, экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар в эфире "Украина 24" рассказал, что Украина сегодня имеет все предпосылки, чтобы сохранить курс доллара стабильным до конца 2020 года.