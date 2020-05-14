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Новые нормы для такси в Украине: у Авакова прояснили проблему Советник министра внутренних дел подчеркивает, что таксисты обязаны официально регистрироваться

13 мая Кабинет министров разрешил такси передвигаться по полосе, предназначенной для общественного транспорт. Советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире канала "Украина 24" разъяснил новые правила.

Так, ведущие программы обратили внимание советника главы МВД на то, что многие правоохранители пока не в курсе новых правил.

"Сегодня - завтра решение правительства должно быть опубликовано на официальных ресурсах, после этого оно вступит в силу. Оно станет элементом ПДД Украины и, соответственно, контроль их соблюдения будет возложен на Нацполицию. Такси имеют возможность двигаться по полосам общественного транспорта, сейчас по ним имеют право двигаться автобусы, троллейбусы, маршрутные такси, спецтранспорт. Такая практика обычна во многих странах", - сказал Варченко.

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По словам советника, у такси должны быть все требуемые признаки.

"У нас есть информация, что более 11 тыс. лицензий выдано на право осуществления услуг такси. Закон об автомобильном транспорте устанавливает требования для такси, однако далеко не все такси оборудованы признаками такси. Это должны быть не только фонари, установленные сверху, а и базовые – квадратики в шахматном порядке, размещенные на дверях. Иногда собственники думают, что достаточно только установить фонарь", - сказал советник.

Также Варченко отметил, что только лишь регистрации в онлайн-системе недостаточно.

"У нас есть определенные правила, как должен зарегистрироваться работник такси, то, что они в онлайе получают информацию о пассажирах – это абсолютно другое. Они должны быть зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности, платить налоги и быть на официальном учете – это обязательно", - сказал советник главы МВД.

Напомним, Кабмин на заседаии 13 мая принял решение, в соответствеии с которым водители такси теперь будут иметь право ездить по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Также им разрешено сажать и высаживать пассажиров на этой полосе.

Ранее в эфире канала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко рассказал о том, стоит ли запускать общественный транспорт.