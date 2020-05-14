13:29, Сегодня

Кого из заробитчан ждут за границей - кадровик озвучила профессии и размер зарплат По мнению эксперта международного кадрового портала, после карантина наступит новая волна миграции

Эксперт международного кадрового портала Юлия Дрожжина в эфире канала "Украина 24" рассказала о ситуации на рынке труда за рубежом.

"Как до карантина, так и сейчас высокий интерес представляют такие сферы, как строительство, рабочий персонал, производство (упаковщики, разнорабочие), довольно высок интерес и у более квалифицированных сотрудников – IT-менеджеры, высший менеджмент, сфера продаж, обслуживающий персонал, домашний персонал. Тенденции остались такими же, какими были до карантина", - сказала Дрожжина.

По ее мнению, с возобновлением передвижения между границами наступит новая волня миграции, а вакансий достаточно.

"Вакансии также никуда не исчезали, часть из них имеет отложенное предложение, когда работодатель пишет о проведении собеседование, а окончательное решение будет принято после снялия карантина. Какие сферы - то же самое строительство, транспорт, аграрный сектор, домашний персонал", - сказала Дрожжина.

Эксперт констатирует, что зарплаты в Украине неконкурентоспособны, и у людей есть мотивация выезжать.

"Если говорить о рабочем персонале – то в Украине, если не брать в расчет большие города, зарплата начинаются от 4-6 тыс. гривень, за границей – от 1 300 евро. В Украине тоже можно найти работу, есть предложения для слесарей с зарплатой от 25 000 гривень, но они не массовые", - сказала Дрожжина.

Стабильно высокий интерес к украинским заробитчанам, по данным эксперта, испытывают Польша, Германия, Финляндия, Италия, Испания. Польша обычно заинтересована в строителях и аграриях, Германия - в младшем медперсонале, Италия и Испания – в домашнем персонале.

Напомним, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире канала "Украина 24" рассказал о возможности выезда из Украины для заробитчан.