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Когда заробитчане смогут выехать за рубеж - эксперт назвал сроки и дал совет По мнению президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, Кабмин своими непродуманными действиями и высказываниями создал панику

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире канала "Украина 24" рассказал, когда заробитчанам можно ожидать возобновления транспортного сообщения, и раскритиковал действия правительства.

"Сейчас в Украине карантин, и карантинные мероприятия приостановили работу визовых центров, межобластного и межгосударственного транспортного сообщения. Советую всем без исключения дождаться окончания карантина, когда запустят межгосударственный транспорт, это будет в конце мая - начале июня, и также заработают визовые центры, то есть не нужно паниковать. Те, кто хочет получить рабочие визы и поехать за границу обычным рейсовым транспортом, смогут это сделать", - сказал Воскобойник.

По мнению кадровика, "к поднятию волны паники приложило руку правительство своими непрофессиональными действиями".

"Они сначала говорят о том, что "мы будем делать, чтобы все украинцы оставались в Украине, не ведем никаких переговоров с другими странами о трудоустройстве украинцев", это заявление было еще 22 апреля, а сейчас мы слышим, что "переговоры ведем" и так далее. Украинцы и так обычно не доверяют власти, а непродуманные действия как раз и ведут к увеличению панических настроений", - сказал Воскобойник.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" финансовый аналитик Михаил Демкив рассказал, что дальше будет с украинскими заробитчанами, которые до карантина работали за рубежом. По его мнению, Запад будет остро нуждаться в украинских заробитчанах.