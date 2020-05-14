12:04, Сегодня

Денег от МВФ мало - эксперт назвал четыре проблемы экономики Украины Более важным, считает экономист, является сам факт сотрудничества с МВФ

Экономист Евгений Невмержицкий в эфире канала "Украина 24" прокомментировал последствия будущего получения Украиной транша МВФ по программе stand by.

"Во-первых, те средства, которые предлагаются МВФ для Украины, украинского бюджета, ВВП являются недостаточными и очень незначительно влияют на экономику. Более важным является сам факт сотрудничества с МВФ, это сигнал для частного капитала, что с нами можно работать", - сказал эксперт.

Невмержицкий, тем не менее, считает, что "антиколомойский закон" прямо противоречит общим принципам права и Конституции, и видит в этом большую проблему. Поступления же средств МВФ украинцы "вряд ли ощутят".

"Это примерно 1% ВВП, можете сами определить: если у вас есть 1 000 гривень, как вам помогут 10 гривень в вашем кошельке? Для Украины более важно использовать мощнейший потенциал внутри страны, который несравнимо больше, чем те небольшие средства МВФ. Этот потенциал в том, чтобы остановить коррупционные схемы", - отметил эксперт.

Экономист назвал четыре главных препятствия, которые мешают использовать этот потенциал.

"Неэффективная налоговая политика, несбалансированные процентные ставки, высокая учетная ставка НБУ, и главное – у нас не действуют законы и Конституция, не защищены права собственников, потребителей и инвесторов. Фокусирование на транше не главное", - сказал Невмержицкий.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что решение Международного валютного фонда изменить программу кредитования Украины с трехлетней на полуторалетнюю не несет для Украины дополнительных финансовых рисков.