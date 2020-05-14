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Что будет с гривней после принятия "антиколомойского закона" - прогноз эксперта Заместитель главы совета НБУ считает, что на курс гривны также повлияют урожай и цены на металл

Заместитель главы совета НБУ Василий Фурман в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким образом принятый закон о банках может повлиять на курс гривни.

"Ситуация позитивна по отношению к украинской гривне, потому что средства МВФ - это зеленый свет для других инвесторов, то есть долларов в стране будет больше, проблемы с дефолтом вообще снимаются с повестки дня. Дальше нам нужно проводить структурные реформы, очень много будет зависеть от того, каким будет урожай, потому что большая экспортная составляющая, какими будут цены на металл за границей..." - сказал Фурман.

Тем не менее эксперт считает, что "чрезмерно сильное укрепление гривни негативно влияет на бюджет Украины и на экспортеров", хотя политика такого курса в целом правильна.

"НБУ должен быть более гибким в этих вопросах, поэтому мы не будем допускать такого сильного укрепления гривни, как было в прошлом году, и сможем больше выкупить средств для пополнения золотовалютных резервов, это наш запас прочности", - сказал замглавы совета НБУ.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла так называемый антиколомойский закон, запретив возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам. За принятие в целом законопроекта №2571-д проголосовали 270 депутатов при минимально необходимых 226.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24" выразил уверенность, что "антиколомойский закон" будет обжалован в Конституционном суде.