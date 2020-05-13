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"Хотите быть рабами у китайцев?" Герман заступилась за украинских богачей Пока в Украине есть богатые люди, бедные всегда найдут работу, считает Анна Герман

Украинское государство должно всячески поддерживать свой крупный бизнес, иначе ему на смену придут американские и китайские олигархи.

Такое мнение в эфире "Украина 24" высказала народный депутат Украины V-VII созыва Анна Герман.

"Мы должны развивать экономику, возвращать те условия в стране, которые позволят привлечь внутреннего и внешнего инвестора. Мы остановили все и не даем людям работать, мы вытесняем из страны своих богатых людей, так как нам кто-то навязал, что нужно уничтожить украинских олигархов. А свято место пусто не бывает. Если не будет в Украине украинского олигарха, то придет китайский или американский", - подчеркнула экс-нардеп.

По ее словам, пока в Украине есть свои богатые люди - их нужно беречь и создавать им условия для работы.

"Они дают рабочие места, они тот мотор, который запускает украинскую экономику. Пока тут есть богатые люди – бедные всегда найдут работу. Или мы хотим, чтобы сюда пришел китаец, и чтобы мы у него или кого-то другого были рабом? Надо бедных делать богатыми, а не уничтожать богатых, иначе мы все будем нищими", - считает Герман.

Напомним, глава организации "Союз защиты предпринимателей" Сергей Доротич в эфире "Украина 24" рассказал об этапах восстановления бизнеса в Украине после карантина.