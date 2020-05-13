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В НБУ назвали главную цель "антиколомойского закона" Закон призван убрать правовую неопределенность, заявила Екатерина Рожкова

Закон о деятельности банков, принятый Верховной Радой, уберет правовую неопределенность в отношении банков, которые должны быть выведены с украинского рынка.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. По ее словам, "антиколомойский закон" не приведет к волне "банкопадов".

"Закон по сути убирает правовую неопределенность, которая возникла из-за ряда решений судей, которые отменили решение Национального банка о выводе банка с рынка и решили восстановить банк на рынке... Первая и основная позиция - если в рамках действующего законодательства Национальный банк принимает решение о признании банка неплатежеспособным из-за того, что в банке отсутствует капитал или он не рассчитывается с вкладчиками, то такие решения невозможно отменить", - отметила Рожкова.

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Она напомнила, что, в мировой практике, если банк выводится с рынка, его обратно вернуть уже невозможно, дальше происходит процедура ликвидации.

"Но если владельцы банка считают, что решение было принято с нарушением закона, неправомерно, они идут в суд и могут требовать денежной компенсации. Это нормальный цивилизованный подход. По сути, закон об этом - чтобы все имели возможность защитить свои права", - заявила заместитель главы НБУ.

По ее словам, Нацбанк работает над тем, чтобы даже в далеком будущем банковская система была готова к любым кризисам и "не было никаких банкопадов".

Напомним, Верховная Рада 13 марта приняла "антиколомойский закон" во втором чтении. Это решение поддержали 270 нардепов. "Антиколомойский закон" открыл Украине путь для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в эфире "Украина 24" заявила, что принятие законопроекта о деятельности банков грозит Украине "банкопадом".