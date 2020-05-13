17:04, Сегодня

Изменение программы МВФ: банкир назвал последствия для Украины Решение Фонда может отобразиться на украинских реформах

Решение Международного валютного фонда изменить программу кредитования Украины с трехлетней на полуторалетнюю не несет для Украины дополнительных финансовых рисков.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"В этом критическом 2020 году это не влияет на объемы финансирования. Потому это дополнительных финансовых рисков для Украины не несет. Что нас может беспокоить, что вместо структурных реформ будет просто программа stand-by. То есть мы не сделаем структурных реформ и не станем лучше. Это, конечно, должно нас волновать", - заявил Фурса.

Инвестиционный банкир так же спрогнозировал положительную реакцию МВФ на принятие Верховной Радой Украины "антиколомойского закона".

"Мы уже услышали заявление от Европейского союза, который поздравил нас с принятием этого законопроекта. Поэтому и от МВФ будет положительная реакция", - отметил он.

По словам Фурсы, теперь МВФ "будет проходить бюрократические вещи", чтобы за 2-3 недели подготовить заседание правления, где будет официально принято решение о новых кредитах для Украины.

Напомним, Верховная Рада 13 марта приняла "антиколомойский закон" во втором чтении. Это решение поддержали 270 нардепов. "Антиколомойский закон" открыл Украине путь для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") рассказал в эфире "Украина 24", что законопроект о банках позволит Украине обеспечить стабильность курса гривни и всех социальных выплат.