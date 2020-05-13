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Кризис в металлургии: эксперт назвал способ, как спасти отрасль В Украине действуют абсурдные пошлины и тарифы, считает эксперт

Украинская металлургия сокращает производство много месяцев подряд. Кабинет министров должен пересмотреть тарифную и таможенную политику, чтобы спасти металлургов.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"На мой взгляд, в первую очередь должен быть мораторий на повышение цен и тарифов государственных монополий. Я имею в виду как железнодорожные тарифы, так и тарифы на распределение газа, которые у нас были очень сильно повышены с начала года. Это тарифы облгазов. Если вернуться к тому, что должно напрямую регулировать государство, то у нас очень завышенные портовые сборы", - заявил он.

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Как отметил Беленький, металлурги говорят об этих проблемах несколько лет, но их не слышат.

"Если вернуться к горно-металлургическому комплексу, у нас действуют абсурдные пошлины на импорт критически важного сырья, которое не производится в Украине, или производится в очень незначительных объемах. Это известняки, огнеупоры, крупногабаритные шины. Также действуют квоты на импорт серной кислоты, хотя отечественные производители не могут полностью удовлетворить потребности горно-металлургического комплекса", - заявил эксперт.

Беленький также отметил, что в Верховной Раде зарегистрировано много законопроектов, в случае принятия которых дополнительные расходы отрасли составят около 9 млрд грн.

"Это и увеличение рентной платы за добычу руды, и увеличение экологического налога в четыре раза, и увеличение налога на землю в четыре раза, и еще очень много инициатив", - пояснил он.

Напомним, директор информационно-аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко рассказал в эфире "Украина 24", что Украина в 2020 году может потерять 1,5 млрд долларов из-за падения экспорта черных металлов.