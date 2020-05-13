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Поможет избежать второго Чернобыля: нардеп о важном решении власти Энергетический баланс - очень важный показатель, чтобы обеспечивать стабильность энергосистемы

Председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный депутат Людмила Буймистер в эфире телеканала «Украина 24» заявила о важности принятия нового энергетического баланса.

«На сегодняшний день масштабы манипуляции и дезинформации по поводу нового утвержденного энергетического баланса просто поражают. Я думаю, есть определенные бенефициары такой кампании. Наши атомные технологии 30-70-летней давности - они (атомные электростанции - ред.) просто не способны работать в том режиме, в котором они работали последние 6-8 месяцев. Прошлым руководством министерства (энергетики - ред.) некоторые блоки были использованы в режиме маневра, а некоторые опущены до минимума. В таком режиме наши атомные блоки работать просто не могут - они для этого не спроектированы», - отметила нардеп.

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По ее словам, энергетический баланс - очень важный показатель для обеспечения стабильности энергосистемы.

«Энергетический баланс - это сколько энергии мы производим и по каким видам топлива: ядерного, угля, альтернативных источников. Это очень важный показатель, чтобы обеспечивать стабильность энергосистемы. Поэтому принятие именно такого энергетического баланса кроме обеспечения баланса системы вообще помогает нам избежать второй Чернобыльской катастрофы и обеспечить большую ядерную безопасность нашего государства», - отметила Буймистер.

Ранее Министерство энергетики приняло новый энергетический баланс страны на 2020 год, согласно которому выработки электроэнергии атомными электростанции должны быть снижены до половины мощности, а заменить это должны «зеленой» и тепловой генерацией.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец рассказала, что в Украине из-за кризиса в энергетике электропотребление снизилось на 10%.