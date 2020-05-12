17:42, Сегодня

Куда должны пойти деньги от МВФ — Данилюк рассказал, кого надо поддержать Экс-министр финансов Александр Данилюк рассказал, кто нуждается в помощи больше всего, и назвал важное условие

Для государства восстановить потерянное рабочее место стоит вдвое дороже, чем его сохранить. Об этом заявил секретарь СНБО (2019), глава Минфина (2016-2018) Александр Данилюк в эфире канала "Украина 24".

"Часть денег, которые поступят от МВФ, должны быть направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, на выплаты тем людям, которые потеряли работу, или выплаты бизнеса при условии, что они не будут увольнять людей. Потому что для государства восстановить утраченное рабочее место, по статистике, стоит вдвое дороже, чем его сохранить. Поэтому сейчас такое финансирование бизнеса чрезвычайно необходимо", — сказал он.

Данилюк отметил, что для украинской экономики очень важно восстановить нормальный рабочий режим.

"Выход из кризиса - это когда бизнес, который сейчас стоит, заработает. Люди должны начать работать. Правительство это должно поддержать", - сказал экс-министр.

Ранее политолог Игорь Рейтерович прокомментировал в эфире канала "Украина 24" программу поддержки бизнеса от правительства.