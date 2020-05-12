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Через две недели платить пенсии будет нечем - экс-министр о кризисе Власти остается надеяться на помощь от МВФ, считает Александр Данилюк

В бюджете Украины из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, кончились средства на социальные выплаты и повышение зарплат медикам.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2019), министр финансов Украины (2016-2018) Александр Данилюк.

"Раньше люди больше обращали внимание на опасности, которые несет коронавирус, а сейчас больше людей будут чувствовать эффект экономического кризиса. Сейчас более 60% украинцев потратили все свои сбережения. И тут не до шуток. Раньше говорили: закончились гривни - надо менять доллары. Мне кажется, и этот этап уже пройден", - отметил Данилюк.

По его словам, в условиях, когда у людей нет денег и экономика остановилась, властям необходимо как можно скорее получить помощь от МВФ.

" Максимум через две недели просто нечем будет платить пенсии, повышение зарплат медикам. Это будет реальный платежный кризис. Для этого необходимо получить кредит от МВФ. Второе, понятно, что сейчас происходит смягчение карантина, но если его делать неосторожно, то вторая волна придет и будет еще более разрушительной, чем первая. Поэтому те проблемы, которые есть сейчас, будут восприниматься за счастье", - подчеркнул экс-министр.

Напомним, ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников рассказал, как упадет экономика Украины, когда начнет выходить из карантина.