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Конфликт с "зелеными инвесторами" опасен для Украины: детали от эксперта Эксперт по зеленой энергетике Александра Гуменюк рассказала, почему Украине важно разобраться с инвесторами

Чем грозит Украине проблема с инвесторами в зеленую энергетику, рассказала директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк в эфире канала "Украина 24".

"В первую очередь эта ситуация ударит по привлекательности инвестиций в Украину. Хочу отметить, что более 30% всех привлеченных инвестиций в зеленую энергетику — это иностранные инвестиции. И из таких стран как США, Норвегия, Испания, Турция, и многих других внимательно следят, как Украина справится с этим кризисом. Кроме того, более 50% инвесторов — это украинцы, малый и средний бизнес. Было бы жаль, если нерешение этой ситуации заставит пострадать украинских бизнесменов", — сказала она.

Кроме того, Гуменюк рассказала, почему Украина должна уделить должное внимание именно зеленой энергетике.

"Сейчас в энергетической стратегии Украины до 2035 года прописано, что после 22 или 25 года будут постепенно выводиться из эксплуатации некоторые энергоатомные блоки и теплоэлектростанции в связи с тем, что они устарели и нуждаются в модернизации настолько, что эффективнее их вывести и сделать акцент на зеленой энергетике. Будет выведено от 6 до 10 ГВт, и эту часть энергии Украине придется чем-то заменять", — объяснила она.

Напомним, инвесторы вложили в строительство украинских зеленых станций более 4 млрд евро. Украина обещала им отдельный "зеленый тариф", по которому она должна была покупать всю выработанную энергию до 2030 года, однако эти закупки так и не начались.

Ранее об инвестициях в зеленую энергетику и споре инвесторов с правительством Украины высказался экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24".