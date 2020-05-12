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Украина хочет пересмотреть торговлю с ЕС: экономист рассказал, возможно ли это Экономист прокомментировал заявление вице-премьера Вадима Пристайко о необходимости пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что условия Соглашения об ассоциации с Европейским союзом нужно пересмотреть. В частности, речь идет о квотах на поставки украинских товаров в Евросоюз. Это заявление прокомментировал экономист Виктор Скаршевский в эфире канала "Украина 24".

"Если это и возможно, то только частично и не радикально. Изначально, когда Украина подписывала и ратифицировала Соглашение о свободной торговле с ЕС, оно было неравноправным. Из Украины квотирует 36 видов продукции, а из Европы — всего три. И некоторые квоты мы выбираем за считанные дни", — сказал он.

Экономист объяснил, что в Европе во время кризиса не захотят конкуренции, и европейские агропроизводители уже заговорили о том, что пересматривать квоты для Украины нельзя.

"Европейские производители могут не понимать (украинской стороны — ред.). Они будут максимально защищать свои интересы. Тут уже вопрос профессионализма и настойчивости украинских переговорщиков. И все равно радикального пересмотра ждать не стоит", — считает он.

Скарчевский объяснил, что продукция сельского хозяйства занимает значительную часть экспорта в сравнении с другими товарами, и за их счет Украина много не выиграет.

"Цифровая сфера занимает небольшую часть, так что каких-то прорывов я не вижу, и узких мест я не вижу. Насчет промышленных товаров мы и так почти ничего не импортируем в Европу", — сказал он.

Ранее президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко рассказал в эфире канала "Украина 24", что Украина может потерять экспорт зерна в этом году.