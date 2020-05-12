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"Зрады" нет - в "Слуге народа" объяснили изменение программы МВФ Нардеп из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа рассказала, почему изменилась программа сотрудничества с МВФ и будет ли приниматься закон о банках

Переход на другую программу кредитования от МВФ прокомментировала нардеп из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в эфире канала "Украина 24".

"Переход на программу stand by произошел не только для Украины, а для большинства стран, которые сотрудничают с МВФ, из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Поэтому никакой "зрады" нет. Если говорить про финансирование, то ранее мы обсуждали 8 млрд долларов на 3 года, а теперь у нас будет 18 месяцев и 5 млрд долларов. На этот период показатель не изменился", — сказала она.

Также Пидласа высказалась о том, будет ли приниматься закон о банках — так называемый "антиколомойский закон", — если его не будет в новых требованиях МВФ

"Структурные реформы остаются актуальными, ведь мы их делаем не для МВФ, а для своих граждан. Тот же рынок земли был в предвыборной программе президента Зеленского, и мы сразу знали, что будем его принимать", — сказала она.

Ранее экс-министр соцполитики Андрей Рева заявил в эфире "Украина 24", что в новой программе сотрудничества с МВФ нет требования о принятии закона о банках.