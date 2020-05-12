10:45, Сегодня

"Выплата символическая": экономист о помощи государства во время карантина Экономист Владислав Зимовец рассказал, что является сейчас самым важным вопросом для бизнеса и какими будут выплаты потерявшим работу

О том, нужны ли бизнесу кредитные каникулы на период карантина, рассказал доктор экономических наук Владислав Зимовец в эфире канала "Украина 24".

"Кредитные каникулы позволяют отсрочить выплату процентов и тела кредита. Но я не думаю, что малый бизнес перегружен кредитами, они, скорее, финансируются за счет теневых средств, собственных накоплений. Ключевым является вопрос не кредитов, а простаивания оборудования, аренды помещений и производственных площадей", — сказал он.

Эксперт высказался о помощи гражданам, которые потеряли работу — государство выделило на эти цели 6 млрд гривен.

"Если мы сравним выделенную сумму с количеством людей, которые потеряли работу, то выплата будет символической. Для государства сумма в 6 млрд не является критичной, и она никаким образом не подрывает стабильность бюджета. К тому же эти деньги в основном пойдут на потребление и в итоге вернутся в бюджет", — сказал он.

Ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал в эфире канала "Украина 24", какой сегмент товаров является самым популярным у украинцев.