22:50, Вчера

"Урожай скуплен на корню": Ляшко спрогнозировал дефицит зерна Лидер Радикальной партии хочет запретить вывоз зерна из Украины

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24" рассказал, почему, по его мнению, в Украине вырастет цена на хлеб.

"Денно и нощно загружается зерно из Украины. Урожай нынешнего года будет меньше, минимум на 20-30%. Старый урожай вывезли, новый урожай меньше - следовательно, дефицит зерна, хлеба, рост цен. Почему молчат, почему власть до сих пор не запретила вывоз зерна?.. Я снова обращаюсь: запретить вывоз зерна из Украины, наполнить резерв, урожай нынешнего года скуплен на корню, его нет", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, государство не предоставляет феремерам обещанную финансовую поддержку, из-за чего они с трудом проводят посевную кампанию.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрной совета Денис Марчук в эфире "Украина 24" рассказал, что фермерские хозяйства на юге Украины потеряли до 80-100% урожая озимых культур из-за засушливой погоды.