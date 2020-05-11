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В продаже появились авиабилеты на конец мая: эксперт рассказал, стоит ли рисковать По словам авиаэксперта, пока нет четкой позиции государств - нет и определенности с авиарейсами

Ряд авиаперевозчиков уже предлагают билеты на рейсы в Европу и США в конце мая. Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире канала "Украина 24" рассказал, стоит ли покупать такие билеты.

"Если даже некоторые рейсы не будут выполнены после 22 числа, это не означает, что авиакомпании должны будут сразу вернуть деньги за неиспользованные билеты. Они могут рассматривать такие заявления в соответствии с законодательством в течение трех месяцев, и потом у них есть несколько недель для возврата средств или чтобы предложить альтернативный вараинт после снятия ограничений", - сказал эксперт.

По словам Долицне, с авиарейсами пока нет полной ясности.

"Пока еще непонятно, какие направления могут полететь, потому что официальной позиции правительств стран еще нет. Риск довольно высок, если нет острой необходимости лететь – лучше воздержаться и подождать до открытия границ", - сказал эксперт.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" эксперт туристического рынка Александр Новиковский рассказал, когда украинцы смогут поехать на отдых за границу, и о перспективах внутреннего туризма.