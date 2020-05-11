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МВФ и банковский закон: экс-министр указал на неожиданый момент Экс-министр соцполитики Андрей Рева рассказал про условия нового соглашения по программе МВФ в режиме stand by

В новой программе сотрудничества с МВФ нет требования принять закон о банках, заявил экс-министр соцполитики Андрей Рева в эфире канала "Украина 24".

"У меня есть сомнения. Когда мы говорили о программе расширенного кредитования, то МВФ выставил жесткие требования, так называемые маяки, без выполнения которых финансирование невозможно, и вот среди этих маяков была земельная реформа и банковский закон. Сегодня, когда они переходят на stand by, условия пока еще никто не озвучил, они будут проще, чем по программе расширенного финансирования, и вот, насколько мне известно, среди тех законопроектов, которые нужно принять, анитколомойского закона нет. На сегодняшний день не подписан меморандум с МВФ, и, соответственно, не прописаны условия предоставления кредита", — сказал он.

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук опровергла утверждение Ревы, сославшись на слова министра финансов Сергея Марченко и представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что ожидается банкопад в Украине из-за скандального закона, принятия которого в числе других условий требовал МВФ для предоставления Украине кредита.

Кроме того, народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук ранее спрогнозировала, что закон о банках до середины мая будет принят и подписан президентом.