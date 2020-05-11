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Глава Минздрава пообещал облегчить жизнь медикам Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал про размеры доплат врачам, которые участвовали в борьбе с коронавирусом

Выплаты медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, вскоре будут осуществляться по упрощенной процедуре. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, который сейчас находится с инспекцией в Полтавской области.

Так, Степанов рассказал, сколько доплаты получил каждый медик в Полтаве.

"Мы ведем речь о выплате за март, потому что с 1 апреля уже идет другой механизм оплаты. Что касается марта — все средства были перечислены до 15 марта, общая сумма, которая должна была быть выплачена, по стране составляет 172 млн гривен. Если мы смотрим, что произошло по состоянию на сегодняшнее утро, то в Полтаве выплатили в полном объеме, даже с учетом местных бюджетов, и вышло больше 21 тыс. гривен на каждого медика, который принимал участие в борьбе с коронавирусом. В других областях немного меньше, мы продолжаем разбираться и требуем, чтобы были все выплаты", — сказал он.

Министр пообещал упрощение системы выплат.

"С 1 апреля средства идут через Национальную службу здоровья, и она уже начала заключать договоры, и следующим шагом будет выплата средств больницам без тяжелой процедуры с участием органов власти, субвенций", — пообещал Степанов.

Ранее Степанов рассказывал в эфире "Украина 24", стоит ли стране ожидать второй волны эпидемии коронавируса.