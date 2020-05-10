23:03, Сегодня

Мы как страна должны договориться — Буславец о "зеленых инвесторах" И.о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала о способе решения конфликта между правительством и инвесторами

Надо ли менять зеленый тариф из-за высокой стоимости и как решать проблемы с иностранными инвесторами, рассказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире канала "Украина 24".

"Проблемы с зеленой генерацией появились уже давно, они были прогнозированы, и мне жаль, что последние 9 месяцев велась безрезультатная дискуссия, а за это время у нас построили 2 ГВт мощностей по зеленым тарифам, это эквивалентно работе двух атомных блоков. Если бы дискуссию не затягивали на 8 месяцев, мы бы не имели такой критической ситуации. Сегодня мы завершаем медиацию, которую на себя взяло энергетическое сообщество, они дискутировали, общались с инвесторами", — сказала она.

Буславец объяснила, что в этой ситуации будут делать украинские власти.

"После завершения медиации в ближайшую неделю мы готовы представить премьер-министру сценарии, чтобы можно было заключить меморандум между правительством и инвесторами. Там будет идти речь о добровольной реструктуризации зеленого тарифа и еще ряде мероприятий, которые необходимы – остановка нового строительства для солнца, это нужно сделать уже с 1 июня, для ветра будет больший период; некоторые инструменты для системного оператора, для балансирования; полная финансовая ответственность производителей. Настаиваю: мы как страна должны договориться и пойти на договор с инвесторами, чтобы сберечь свой имидж инвестиционно привлекательной страны. 10 млрд грн инвестиций было сделано в эту отрасль", — сказала она.

Напомним, инвесторы вложили в строительство украинских зеленых станций более 4 млрд евро. Украина обещала им отдельный "зеленый тариф", по которому она должна была покупать всю выработанную энергию до 2030 года, однако эти закупки так и не начались.

Ранее Буславец рассказала в эфире канала "Украина 24", что в Украине из-за кризиса в энергетике электропотребление снизилось на 10%.