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"Можем остаться в полной темноте" — глава Минэнерго И.о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала о полной разбалансировке энергетической системы

О масштабном кризисе в энергетике Украины и о том, что усугубило проблемы, рассказала и. о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире канала "Украина 24".

"У нас энергетическая область полностью разбалансирована, и срочное решение проблем – это вопрос нацбезопасности, простых решений не будет. Наложились и украинская специфика, и экономический кризис, пандемия. С 1 июля 2019 года началась новая модель рынка электроэнергии, и в первые месяцы все было нормально, были применены меры для того, чтобы не было резкого повышения цен на электричество для потребителей, установлены ограничения на рынке, поддержанные техпомощью USAID, это было сделано для того, чтобы наша генерация могла покрывать себестоимость", — заявила она.

Буславец рассказала, с какими проблемами столкнулась сфера энергетики.

"К сожалению, уже с сентября прошлого года начались административные вмешательства в рынок. После вмешательств, которые были направлены на искусственное снижение цены, также был открыт экспорт из Беларуси и России, это привело к тому, что наша угольная промышленность утратила рынок сбыта. Это стоило нам 1,5 млн тонн незатребованного угля, 5 млрд грн, которые были направлены не в нашу экономику, а нашим соседям. Сегодня мы имеем перегруженные склады угля, 95% шахт остановлены, многомиллионные долги генерации – поставщики и потребители задолжали более 5 млрд грн нашему системному оператору "Укрэнерго", "Укрэнерго" должно 13 млрд гарантированному покупателю, который, в свою очередь, 5 млрд задолжал госкомпании "Энергоатом". В условиях полной темноты будет хуже, чем при пандемии", — сказала она.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер в эфире канала "Украина 24" объяснила, почему украинские АЭС не могут работать в нынешнем режиме.