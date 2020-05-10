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"Все остальное умерло": эксперт о том, на что сейчас тратят деньги украинцы Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, какой сегмент товаров является самым популярным у украинцев

Украинцы выбирают самые дешевые продукты. Об этом рассказал Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей, в эфире канала "Украина 24".

"Спрос на наиболее дешевые товары - это тренд последних шести лет, если мы выбираем на сегодняшний день дешевле, чем было раньше. Это, к сожалению, говорит о том, что большинство украинцев отдает предпочтение самому дешевому ценовому сегменту. Это означает, что у людей заканчиваются деньги, многие живут на кредитные лимиты карточек. Спрос на все другие товары в разы упал – на одежду, на то, что продается в интернете и т.д., поэтому можно говорить именно о спросе на продукты питания — все остальное умерло", — сказал он.

В апреле, по словам эксперта, мы видим тенденцию, когда большинство продуктов питания подешевело именно из-за того, что государство взялось за них.

"Росли в цене только овощи, фрукты, ягоды, которые не могли попасть через рынки к потребителям", — добавил Дорошенко.

Ранее директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева рассказала в эфире канала "Украина 24", каких масштабов могут достичь убытки фермеров.