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Как карантин повлияет на фермеров: эксперт дала неутешительный прогноз Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева рассказала, каких масштабов могут достичь убытки фермеров

Из-за карантина фермеры не смогут нормально начать новый сезон. Об этом рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева в эфире канала "Украина 24".

"Украинские производители будут нести убытки до полного снятия карантина, учитывая что карантин продолжен до 22 мая. Убытки фермеров могут достичь таких масштабов, что в следующем году часть производителей просто не смогут начать новый сезон из-за недостатка средств. Из-за логистических проблем как торговцы, так и покупатели не могут добраться до открытых рынков", — сказала она.

Зверева также прокомментировала открытие рынков во время карантина:

"Решение о возобновлении работы рынков было правильным, но запоздалым, так как закрытие рынков привело уже к многочисленным убыткам фермеров. Овощи, которые фермеры выкинули или продали "за три копейки" — те самые оборотные средства для обеспечения цикла нового урожая. 80% свежей продукции реализуются через рынок, е-коммерс - это выход для небольшого количества, это капля в море".

Ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал в эфире "Украина 24", что в Киеве более трети рынков возобновили работу после карантина по состоянию на 9 мая.